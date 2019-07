Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 104 auf 103 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers dürfte im ersten Halbjahr 2019 um 23 Prozent tiefer als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gelegen haben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. die Schaden-Kosten-Quote dürfte sich um 12,2 Basispunkte abgeschwächt haben./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 17:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-07-19/11:33

ISIN: CH0126881561