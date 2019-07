Unterföhring (ots) -



Glitzernde Spielbuden, exklusive Fahrgeschäfte, exquisite Fressbüdchen: Im "Promiland" findet sich alles, was das Promiherz begehrt. Kein Wunder, dass Big Brother in diesem natürlichen Lebensraum der Stars und Sternchen Ausschau nach seinen neuen Bewohnern hält. Der Trailer zum Kampagnenstart der neuen Staffel "Promi Big Brother" (ab Freitag, 9. August, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn) zeigt mit einem Einblick ins "Promiland" den Spielplatz der Eitelkeiten, auf dem die Celebrities ein Luxusleben zwischen Glamour und Spieltrieb führen - bunt, schillernd, leuchtend und glamourös.



Doch der große Bruder setzt dem Rummel um Schein und Sein ein schnelles Ende und zieht über den großen VIP-Spielplatz her - denn in seiner Welt müssen die Bewohner ganz nach seinen Regeln spielen. "Promiland" ist abgebrannt: Wie werden die Promis auf ihre neue Unterkunft reagieren..? SAT.1 zeigt die große Startshow mit Jochen Schropp und Marlene Lufen am Freitag, 9. August, um 20:15 Uhr, live aus Köln.



Die Marketing-Kampagne startete am Freitag mit dem ersten Trailer im TV, Online und auf den Social-Media-Kanälen von SAT.1 und "Promi Big Brother". In den kommenden Wochen ergänzen Plakate, Rundfunk-Spots sowie Digital-out-of-Home-Medien mit weiteren Motiven sowie zahlreiche Online- und Social-Elemente die Kampagne. Musikalisch wird die Kampagne von Harpos "Movie Star" begleitet.



Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne im Auftrag von SAT.1 von der ProSiebenSat.1 Inhouse-Agentur Creative Solutions.



"Promi Big Brother" ab Freitag, 9. August 2019, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.



Hashtag zur Show: PromiBB



