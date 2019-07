Der ehemalige Spitzenmanager klagt gegen die japanischen Hersteller. Es geht um missbräuchliche Beendigung seines Arbeitsvertrags - und 15 Millionen Euro.

Der frühere Renault-Spitzenmanager Carlos Ghosn hat in den Niederlanden Klage gegen Nissan und Mitsubishi eingereicht. Eine Sprecherin Ghosns in Paris bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der französischen Zeitung "Le Figaro". Demnach wirft Ghosn Nissan und Mitsubishi eine missbräuchliche Beendigung seines ...

