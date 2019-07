Eine schwimmende Photovoltaik-Anlage wird in der Nordsee in der Nähe einer Aquakultur und einer Offshore-Windenergieanlage errichtet. Das Pilotprojekt im Wert von zwei Millionen Euro wird von einem Konsortium aus Tractebel, Jan De Nul Group, Deme, Soltech und der Universität Gent entwickelt.von pv magazine global Die in Luxemburg ansässige Jan De Nul Group, ein Bau- und Instandhaltungsunternehmen für die maritime Infrastruktur, hat angekündigt, dass sie mit einer Gruppe belgischer Unternehmen bei der Entwicklung und dem Bau des ersten schwimmenden Offshore-Photovoltaik-Anlage in der Nordsee zusammenarbeiten ...

