Hoffnungen auf einen "großen" Zinsschritt der US-Notenbank dürften der Wall Street am Freitag Auftrieb verleihen. Darüber dürften sogar der Handelsstreit und politische Spannungen in den Hintergrund treten. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung der Börsen an. Die Aktienkurse dürften erneut von Aussagen des Präsidenten der New Yorker Fed-Fililale profitieren: John Williams hatte gesagt, es zahle sich aus, die Zinsen schon bei ersten Hinweisen auf eine schwächere Wirtschaft zu senken. Daraufhin stiegen am Markt die Erwartungen, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung Ende des Monats die Zinsen gleich um 50 Basispunkt statt um nur 25 senken werde.

Dass ein Sprecher der New Yorker Fed später einschränkte, Williams' Äußerungen seien Teil eines akademischen Vortrags gewesen und hätten sich nicht auf geldpolitische Entscheidungen bezogen, dämpfte die Spekulationen kaum. An den asiatischen Börsen ging es am Freitag deutlich nach oben, und auch die europäischen Börsen erholen sich etwas von den Verlusten der beiden vorherigen Tage.

An Konjunkturdaten ist für Freitag nur der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan angekündigt. Das Ergebnis der ersten Umfrage soll eine halbe Stunde nach Handelsbeginn veröffentlicht werden.

Im Zuge der laufende Bilanzsaison hat Microsoft nach Börsenschluss positiv überrascht. Der Softwarekonzern hat in seinem vierten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz verzeichnet und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie legt daraufhin im vorbörslichen Handel am Freitag um 3,5 Prozent zu.

Um 2,2 Prozent geht es für die Boeing-Aktie nach oben. Der Flugzeugbauer muss zwar wegen des Flugverbots für die 737 Max im zweiten Quartal eine milliardenschwere Belastung stemmen, hofft aber, dass die betroffenen Maschinen bis zum Herbst wieder für den Flugverkehr zugelassen werden. Am Freitag wird vor der Startglocke die Kreditkartengesellschaft American Express Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

July 19, 2019

