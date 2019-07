Aldi wird zukünftig einer der größten Kunden von Wirecard. Der Dienstleister wird die Kreditkartenzahlungen an der Kasse abwickeln.

Der Discounter Aldi wird einer der größten Kunden von Wirecard. Der Zahlungsdienstleister kommt künftig ins Spiel, wenn Kunden bei Aldi Nord und Aldi Süd in Deutschland an der Kasse mit Kreditkarten oder Debitkarten wie "Visa Pay" zahlen wollen, wie Wirecard am Freitag mitteilte. Dazu sei eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet worden.

Das Unternehmen aus Aschheim bei München sorgt dafür, dass das Geld vom Kundenkonto bei Aldi landet. Nur die verbreiteten Girokarten - früher als EC-Karten bekannt - sind davon ausgenommen. Nach Brancheninformationen werden damit nun etwa 1,6 Milliarden Euro im Jahr über Wirecard transferiert, die bei Aldi per Visa- oder Mastercard-Kreditkarten oder Konto-Karten, wie sie etwa die Direktbank ING ausgibt. Das wäre allerdings nur etwas mehr als ein Zwanzigstel ...

