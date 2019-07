Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dies ist sicher nicht die "ceiling", an die Lionel Richie damals gedacht hat: Nach längerer Ruhe an dieser Front sind in den USA die Themen "debt ceiling" (Schuldenobergrenze) und "Haushaltsstreit" nun wieder akut geworden, so die Analysten der Helaba. Kommr damit neben dem Handelskonflikt eine zusätzliche unerwünschte Quelle politischer Verunsicherung ins Spiel? Schon seit März operiere die US-Treasury wieder einmal an der vom Kongress vorgegebenen absoluten Obergrenze für Schulden. ...

