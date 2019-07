Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.998,90 +0,04% +19,36% Euro-Stoxx-50 3.473,67 -0,26% +15,73% Stoxx-50 3.181,69 -0,17% +15,28% DAX 12.225,10 -0,02% +15,78% FTSE 7.481,09 -0,16% +11,37% CAC 5.538,71 -0,21% +17,08% Nikkei-225 21.466,99 +2,00% +7,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 173,49 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,94 55,30 +1,2% 0,64 +17,5% Brent/ICE 62,90 61,93 +1,6% 0,97 +13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.437,89 1.446,40 -0,6% -8,51 +12,1% Silber (Spot) 16,32 16,35 -0,2% -0,03 +5,3% Platin (Spot) 857,69 854,50 +0,4% +3,19 +7,7% Kupfer-Future 2,76 2,71 +1,9% +0,05 +4,4%

Die Ölpreise profitieren von Meldungen, wonach die USA eine iranische Drohne über der Straße von Hormus abgeschossen haben. Der mutmaßliche Abschuss kam zu einer Zeit massiver Spannungen zwischen beiden Ländern aufgrund des Atomprogramms des Irans. Erst kürzlich hatten die iranischen Revolutionsgarden einen Öltanker in der Meerenge aufgebracht.

Der Goldpreis kommt derweil nach Erreichen eines neuen Mehrjahreshoch etwas zurück. Befeuert wurde der Preis des Edelmetalls durch die Zinssenkungsfantasien in den USA.

AUSBLICK AKTIEN USA

Hoffnungen auf einen "großen" Zinsschritt der US-Notenbank um 50 Basispunkte dürften die Wall Street auch am Freitag stützen. Darüber dürften sogar der Handelsstreit und politische Spannungen in den Hintergrund treten.

An Konjunkturdaten ist für Freitag nur der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan angekündigt. Das Ergebnis der ersten Umfrage soll eine halbe Stunde nach Handelsbeginn veröffentlicht werden.

Im Zuge der laufende Bilanzsaison hat Microsoft nach Börsenschluss positiv überrascht. Der Softwarekonzern hat in seinem vierten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz verzeichnet und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie legt daraufhin im vorbörslichen Handel am Freitag um 3,5 Prozent zu. Um 2,2 Prozent geht es für die Boeing-Aktie nach oben. Der Flugzeugbauer muss zwar wegen des Flugverbots für die 737 Max im zweiten Quartal eine milliardenschwere Belastung stemmen, hofft aber, dass die betroffenen Maschinen bis zum Herbst wieder für den Flugverkehr zugelassen werden. Am Freitag wird vor der Startglocke die Kreditkartengesellschaft American Express Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorlegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 99,0 zuvor: 98,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bis zum Mittag geben die europäischen Börsen ihre Gewinne wieder ab. Sie hatten zunächst von Spekulationen auf eine US-Zinssenkung um 50 Basispunkte profitiert, nachdem Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten dahingehend interpretiert worden waren. Allerdings revidierte die New Yorker Fed-Filiale die Äußerungen ihres Präsidenten bald, was die Risikoneigung der Anleger dämpft. Händler erklären die zurückkommenden Kurse zudem mit verfallgetriebenen Marktbewegungen. Optimistisch stimmen derweil vorläufige Geschäftszahlen der Munich Re. Die Aktie steigt um 1,5 Prozent. Wirecard steigen um 5 Prozent. Der Konzern arbeitet künftig mit Aldi im Bereich bargeldlose Zahlungssysteme zusammen. Enttäuscht hat dagegen die Software AG, die Aktie bricht um 7 Prozent ein. Das Zahlenwerk wirke zwar auf den ersten Blick wie im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, den Ausblick für die digitale Plattform habe das Unternehmen aber gesenkt. Nach der herben Gewinnwarnung am Vortag verliert die Aktie von Heidelberger Druck weitere 10 Prozent. Publicis stürzen um 8,8 Prozent ab. Der französische Werbekonzern rechnet nun nicht mehr mit einer Beschleunigung des Wachstums, sondern mit einer Stagnation. WPP sinken im Sog um 2,4 Prozent. Aston Martin steigen um 3,8 Prozent. Der Großaktionär Strategic European Investment Group will seinen Anteil aufstocken. Sartorius steigen um 2,9 Prozent auf Allzeithoch. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und deshalb die Prognose erhöht. Norma verringern ihr Minus nach einer Gewinnwarnung auf 0,8 Prozent von vorübergehend etwa 6 Prozent. "Die Erholung zeigt, dass die Zykliker schon viel Negatives eingepreist haben", so der Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:41 Uhr Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1237 -0,34% 1,1257 1,1222 -2,0% EUR/JPY 120,90 -0,05% 121,16 120,99 -3,8% EUR/CHF 1,1037 -0,27% 1,1076 1,1074 -2,0% EUR/GBP 0,8962 -0,27% 0,8983 0,8987 -0,4% USD/JPY 107,60 +0,30% 107,64 107,81 -1,9% GBP/USD 1,2536 -0,10% 1,2532 1,2488 -1,8% Bitcoin BTC/USD 10.350,75 -2,34% 10.452,50 10.406,81 +178,3%

Der Dollar geriet vorübergehend stärker unter Druck, nachdem Äußerungen des Präsidenten der New Yorker Fed-Filiale Zinssenkungsfantasien in den USA befeuert hatten: John Williams hatte gesagt, dass Zentralbanken bei ersten Hinweisen auf eine schwächere Wirtschaftslage rasch die Zinsen senken sollten. Das war am Markt dahingehend interpretiert worden, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung im Juli eine Zinssenkung um 50 Basispunkte statt um 25 vornehmen könnte. Der Euro stieg daraufhin auf etwa 1,1280 Dollar. Ein Sprecher der New Yorker Fed relativierte später allerdings Williams' Aussagen. Es habe sich um einen akademischen Vortrag gehandelt, nicht um Aussagen zu geldpolitischen Entscheidungen der Fed. Aktuell kommt der Euro zurück auf rund 1,1240 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Woche auf breiter Front mit Aufschlägen gezeigt. Grund für die gute Stimmung waren erneut US-Zinssenkungsfantasien. In Tokyo waren Elektronikwerte gesucht. Tokyo Electron verbesserten sich um 3,5 Prozent. Hoffnungen auf staatliche Stützungsmaßnahmen der Wirtschaft und eine lockerere Geldpolitik der südkoreanischen Notenbank gaben der südkoreanischen Börse zusätzlich Rückenwind. In Sydney stiegen National Australia Bank um 2,2 Prozent, nachdem das Finanzinstitut den ausscheidenden RBC-Chef als neuen CEO gewonnen hatte. Höhere Ölpreise stützten die Aktien von Branchenunternehmen in der ganzen Region. In Sydney kletterten Beach Energy um 2,2 Prozent. CNOOC gewannen in Hongkong 2 Prozent und in Japan ging es für Inpex um 1,7 Prozent aufwärts. Im Gefolge des Goldpreises legten Evolution Mining in Sydney um 3,6 Prozent zu. Unter den Einzelwerten stiegen Taiwan Semiconductor in Taipeh um fast 2 Prozent, nachdem die Analysten von CLSA die Einstufung der Aktie des Halbleiterherstellers auf "Buy" von "Underperform" angehoben hatten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt verändern sich am Freitag nur noch wenig. Nach der Ausweitung wegen der zahlreichen Gewinnwarnungen bei Industrieunternehmen ist nun laut Marktteilnehmern Ruhe eingekehrt.

Die Spreads bei den Banken weiten sich noch etwas aus, obwohl von den europäischen Banken bisher noch keine nennenswerten Nachrichten aus der Berichtssaison gekommen sind. S&P kritisiert laut Marktteilnehmern, dass europäische Banken noch nicht "wirklich" abwickelbar seien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer vor erneutem Teilerfolg in Glyphosat-Prozess

Ein Gericht in Kalifornien hat die Strafzahlung für Bayer in einem der vielen Glyphosat-Prozesse auf vorläufiger Basis deutlich reduziert. Richter Winifred Smith will den so genannten Straf-Schadensersatz für die an Krebs erkrankten Alberta und Alva Pilliod auf das Zwei- bis Vierfache des eigentlichen Schmerzensgeldes begrenzten. Das würde die Strafe auf maximal 250 Millionen US-Dollar begrenzen, nachdem eine Jury im nordkalifornischen Oakland dem Leverkusener Konzern im Mai eine Schadensersatzsumme von über 2 Milliarden Dollar auferlegt hatte.

BMW und Tencent entwickeln China-Plattform für autonomes Fahren

BMW tut sich mit dem chinesischen Internetriesen Tencent bei der Entwicklung selbstfahrender Autos für den chinesischen Markt zusammen. In einer Mitteilung von Tencent heißt es, man werde dafür eine Computerplattform bereitstellen und überdies geeignete Wertzeuge für die Entwicklungsarbeit.

Norma senkt Prognosen für Gesamtjahr nach schwachem 2. Quartal

Die Norma Group hat nach einem schwachen zweiten Quartal die Gewinn-, Margen und Umsatz-Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Ausschlaggebend seien das schwächer als erwartete Marktumfeld im globalen Automobilgeschäft, die weltweiten Handelsauseinandersetzungen und Sanktionen. Die daraus resultierende Investitionszurückhaltung vor allen in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik sowie Kosten für die Einführung eines ERP-Systems an einem Standort in Lateinamerika wirkten negativ.

Modefirma Rene Lezard ist insolvent

