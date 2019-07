++ Urteil für Bayer könnte von 2 Mrd. USD auf 150-250 Mio. USD gesenkt werden ++ DE30 stoppt Aufschwung bei 33-Tage-EMA ++ Wirecard-Aktie steigt nach Ankündigung einer Partnerschaft mit dem Discounter ALDI ++Aktien in Europa legten am Freitag zu, nachdem während der asiatischen Handelszei Gewinne zu verzeichnen waren. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, da beispielsweise Aktien aus Italien und der Schweiz nachgelassen haben. Die größten Zuwächse verzeichnen die schwedischen, belgischen und russischen Börsen. Der DE30 sprang über Nacht auf 12.300 Punkte, konnte aber nicht weiter zulegen. Die an diesem Morgen beobachtete Aufwärtsbewegung wurde von der 33-Tage-EMA (grüne Linie) gestoppt und ein niedrigeres Hoch hat sich herausgebildet. Da die Struktur des Abwärtstrends ...

