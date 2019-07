In den ersten sechs Monaten des Jahres haben die Schweden mehr als 730 Millionen Euro Gewinn gemacht. Auch der Nettoumsatz hat sich erhöht.

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat im ersten Halbjahr 2019 unter dem Strich ein Plus von knapp acht Prozent erzielt. Der Gewinn habe in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 7,7 Milliarden Kronen (730,6 Millionen Euro) gelegen, wie das Unternehmen am Freitag in Solna bei Stockholm ...

