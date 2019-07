Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Donnerstag: Auch wenn die USA und China wieder miteinander sprechen, will keine richtige Erleichterung aufkommen, so die Analysten der DekaBank. Zu oft sei man in den letzten anderthalb Jahren von den Kapriolen des US-Präsidenten enttäuscht worden. So würden auch die Drohungen gegenüber China genauso wie die Sanktionen gegen Huawei anhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...