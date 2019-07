Mainz (ots) -



Ab sofort ist eine neue Folge des Gaming-Formats "Durchgespielt" unter zdfkultur.de zu sehen: Diesmal trifft Host Uke Bosse auf den Allround-Künstler Shahak Shapira. Der in Israel geborene Comedian, Schriftsteller, Netzaktivist und DJ, der im Frühjahr auf ZDFneo seine Show "Shapira Shapira" präsentierte, engagiert sich gegen Rechts. Er verpackt seine misanthropische Weltsicht in unterhaltsame Anekdoten und testet auch gern mal Grenzen aus. Warum sein Lieblingsspiel ausgerechnet "Pokémon Rot" ist, in dem es trotz aller Abenteuerlichkeit sehr freundlich zugeht, verrät er auf Ukes Couch. Gemeinsam treffen sie auf feuerspeiende Monster und ergründen den Kultcharakter des Spiels.



In dem ZDFkultur-Format "Durchgespielt" begrüßt Uke Bosse wechselnde prominente Gäste, erkundet mit ihnen die virtuellen Räume ihrer Lieblingsspiele und lässt sich auf waghalsige Unterfangen ein. Dabei entwickeln sich auch Gespräche über gesellschaftliche Themen und wichtige Lebensstationen der Gast-Gamer.



Die Gaming-Reihe "Durchgespielt" ist Teil des neuen digitalen Kulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDF Kulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen - mit neuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.



