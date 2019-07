Bayerische Börse AG: Immobilien-Anleihe erfolgreich platziert DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Anleihe Bayerische Börse AG: Immobilien-Anleihe erfolgreich platziert 19.07.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung München, den 19. Juli 2019 Zeichnung für MOREH geschlossen: Immobilien-Anleihe erfolgreich platziert Heute, am 19. Juli 2019, endete um 15:00 Uhr die Zeichnungsfrist der MOREH-Anleihe. Alle im Orderbuch an der Börse München eingegangenen Aufträge wurden bedient. Die Anleihe (WKN A2YNRD) der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co.KG (MOREH) ist ab dem 22. Juli an der Börse München handelbar. Der Zinssatz beläuft sich auf 6,00 Prozent p.a. bei halbjährlicher Auszahlung und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die erste Zinszahlung erfolgt am 22. Januar 2020. "Die Anleihe von MOREH ist auf ein großes Interesse bei Retail-Anlegern gestoßen, die über die Börse München an dieser Emission teilnehmen konnten. Es zeigt, dass die Unternehmensanleihe in diesen Niedrigzinszeiten eine interessante Alternative für Investoren und für Emittenten ein funktionierendes Mittel zur Finanzierung darstellt", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 22.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Zertifikate über 220.000. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand mit über 60 gelisteten Emittenten. Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de 19.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 844199 19.07.2019 AXC0201 2019-07-19/15:30