Seoul, Südkorea, und Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die Eröffnungsfeier des Großen Finales der WCG 2019 XI'AN fand am 18. Juli in Xi'an, China, statt. Die World Cyber Games (WCG), eines der bekanntesten eSport-Festivals, kehren nach sechs Jahren zurück, um bis zum 21. Juli vier Tage unvergesslicher Spiele im Qujiang International Convention and Exhibition Center in Xi'an, China, auszutragen.



Die Eröffnungsfeier wartete mit einer Fülle von Überraschungen und hoher Begeisterung auf. 196 Spieler aus 25 Ländern wurden Zeuge eines besonderen Matches zwischen vier legendären Warcraft III Spielern, "Moon" Jang Jaeho und "Lyn" Park Jun gegen "Sky" Li Xiaofeng und "RW_TH000" Huang Xiang, die den Enthusiasmus des Publikums entfachten. Das Team von "Moon" Jang Jaeho und "Lyn" Park Jun gewann das Match.



Während der Eröffnungsrede ermutigte Kwon Hyuk Bin, Chairman des WCG Committee, die Spieler mit den Worten: "Die WCG 2019 ist eine Plattform für Frieden und Zusammenarbeit, ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und ihre Unterschiede feiern. Viel wichtiger als der Wettbewerb, die Ehre und die Preise ist jedoch die Freundschaft - dies ist das ein und alles und steht im Mittelpunkt der WCG."



Im Laufe der viertägigen Veranstaltung tragen die WCG eSport-Turniere für sechs offizielle Titel aus, einschließlich Clash Royale, Cross Fire, DOTA2, Warcraft III, Arena of Valor und Hearthstone, sowie auf Einladung die Spiele Starcraft II und Clash Royale.



Neben den eSport-Turnieren werden im Rahmen des Großen Finales der WCG 2019 XI'AN die Vision für zukünftige eSport-Veranstaltungen verkündet sowie eine Reihe von Foren zum Wissensaustausch und Training, erstklassige Festivals für elektronische Musik und Cosplay-Wettbewerbe stattfinden, um ein Event zu schaffen, an dem alle teilhaben können, und ein völlig neues Modell für ein weltweites eSport-Festivals zu bieten.



