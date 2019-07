Die Wall Street hat am Freitag höher eröffnet. Anleger zeigen sich erfreut über gute Quartalszahlen von Microsoft. Derweil greift der US-Präsident erneut die Fed an.

Zinsfantasien und überzeugende Quartalszahlen von Microsoft haben die Wall Street zum Wochenschluss angeschoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen am Freitag je 0,4 Prozent höher bei 27.325 und 8237 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 3005 Zähler.

An den Börsen grassierten Spekulationen, die US-Notenbank Fed könne bei ihrem Entscheid Ende Juli den Leitzins gleich um einen halben Prozentpunkt senken. Mittlerweile tippen 41 Prozent der Investoren auf so eine kräftige Senkung. Anleger sahen sich darin durch Aussagen des Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, bestärkt. Es sei besser vorsorglich zu handeln, statt zu warten bis es zu wirtschaftlichen Problemen komme, sagte Williams.

"Ein gewisser Optimismus wird von den Kommentaren von New York Fed-Präsident John Williams und den bisher weitgehend ...

