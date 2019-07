FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Freitag nach einer festeren Eröffnung im Handelsverlauf abgebröckelt und am Nachmittag ins Minus gerutscht. Daran änderte auch ein freundlicher Sitzungsauftakt an der Wall Street nichts. Zuletzt notierte der Leitindex der Eurozone 0,23 Prozent tiefer bei 3474,74 Punkten./edh/he

ISIN EU0009658145

AXC0224 2019-07-19/16:52