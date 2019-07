Zug - Das Schweizer Fintech Stableton Financial AG ("Stableton") hat ihr Startup- & Venture-Programm als Teil der Anfang des Jahres angekündigten Plattform für alternative Investments lanciert. Das Startup & Venture-Programm richtet sich an qualifizierte Investoren, und insbesondere an Finanzintermediäre, die ihren Kunden einen effizienten Zugang zu schweizerischen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...