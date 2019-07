München (ots) -



Es war ein kleiner Schritt mit riesen Wirkung und ein Moment für die Ewigkeit: Vor genau 50 Jahren, am 20. Juli 1969 landeten mit der Mission Apollo 11 erstmalig Menschen auf dem Mond.



Anlässlich dieses gigantischen Jubiläums der Mondlandung zeigt die Raumschiffflotte TELE 5 zwar keine amerikanischen Kinosterne... setzt aber auf eine galaktische Alternative!



TELE 5 schickt zwei russische Ostblockbuster ins All: "Salyut-7" in deutscher Erstausstrahlung und gleich im Anschluss "The Crew - Inferno am Himmel" - am Samstag, den 20. Juli ab 20.15 Uhr.



Die Ostblockbuster. Am Samstag. ur auf TELE 5.



