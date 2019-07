Der Rundfunk-Berlin-Brandenburg (RBB) berichtet: "Die Berliner Polizei will stärker gegen rechtsmotivierte Taten und rechtslastige Einstellungen in den eigenen Reihen vorgehen. Außerdem sollen derartige Verstöße von Polizisten in einer Datenbank für einen besseren Überblick erfasst werden."

Der Beitrag Polizeibeamte Berlin: Datenbank für "rechtslastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...