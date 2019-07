Halbjahresergebnis der Energiedienst Holding AG: Sinkende Zinsen erhöhen Pensionsverpflichtungen und belasten EBIT EQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Halbjahresergebnis der Energiedienst Holding AG: Sinkende Zinsen erhöhen Pensionsverpflichtungen und belasten EBIT 19.07.2019 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 62 869-2222 www.energiedienst.ch 19. Juli 2019 Ad hoc-Mitteilung/Presseinformation - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Halbjahresergebnis der Energiedienst Holding AG: Sinkende Zinsen erhöhen Pensionsverpflichtungen und belasten EBIT - Steigende Stromgrosshandelspreise erhöhen Betriebsertrag - Geringere Wasserführung belastet Adjusted EBIT - Periodengewinn dank Fondsperformance auf Vorjahresniveau Laufenburg. Im ersten Halbjahr 2019 erhöhte sich der Betriebsertrag der Energiedienst Holding AG. Er stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 13 Millionen Euro auf 483 Millionen Euro. Dies, obwohl sich der Stromabsatz um 3,8 Prozent auf rund 4,1 Milliarden Kilowattstunden (kWh) verringerte. Vor allem die gestiegenen Grosshandelspreise für Strom, die Zunahme der Einspeisungen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz sowie höhere Netznutzungspreise liessen den Betriebsertrag wachsen. Diese Effekte wirkten sich auf den Betriebsertrag stärker aus als der Absatzrückgang. So waren zum Beispiel die Erlöse im Stromhandel um 18 Millionen Euro höher als im Vorjahr, obwohl der Absatz in diesem Verbundgeschäft um 2,9 Prozent rückläufig war. Die gestiegenen Grosshandelspreise konnten allerdings die Zinseffekte aus dem Kapitalmarkt und die geringere Produktion aufgrund niedrigerer Wasserführung nicht vollständig kompensieren. Das betriebliche Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank daher gegenüber dem Vorjahr um 2 Millionen Euro auf 14 Millionen Euro. Das sehr stark gesunkene Zinsniveau führte zu ergebniswirksamen Bewertungseffekten bei der Personalvorsorge Deutschland. Dieser negative Effekt allein betrug rund 9 Millionen Euro. Da die Energiedienst Holding AG ihre Geschäftszahlen nach Swiss GAAP FER publiziert, werden diese Effekte direkt im EBIT gebucht. Der Periodengewinn nach Steuern der Energiedienst-Gruppe betrug 13 Millionen Euro und lag auf Vorjahresniveau. Der Grund: Ein deutlich besseres Finanzergebnis (+3 Millionen Euro) konnte die negative Entwicklung der EBIT-Kennzahl kompensieren. Adjusted EBIT erhöht Aussagekraft Als Steuerungsgrösse der Geschäftseinheiten verwendet die Energiedienst-Gruppe den Adjusted EBIT. Da er um die nichtoperativen Effekte bereinigt ist, ist er aussagekräftiger. Die ergebniswirksamen Bewertungseffekte aus der Personalvorsorge Deutschland sind herausgerechnet. Der Adjusted EBIT der Energiedienst-Gruppe verringerte sich im ersten Halbjahr 2019 insgesamt um 4,1 Millionen Euro auf 16 Millionen Euro. Dies lag vor allem an der aufgrund niedrigerer Wasserführung geringeren Produktion sowie gestiegener Bezugspreise für Strom in der "Geschäftseinheit Deutschland". Entwicklung des Adjusted EBITs der einzelnen operativen Geschäftseinheiten Der Adjusted EBIT der Geschäftseinheit "Deutschland" sank um 5,8 Millionen Euro auf 18,4 Millionen. Hauptursache waren die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringere Wasserführung sowie die höheren Strombeschaffungspreise für den Vertrieb. In der Geschäftseinheit "Schweiz" stieg der Adjusted EBIT um 1,8 Millionen Euro auf 2,3 Millionen Euro. Hier machten sich die gestiegenen Grosshandelspreise für Strom positiv bemerkbar. Der Adjusted EBIT der Geschäftseinheit "Neue Geschäftsfelder" verbesserte sich um 1,5 Millionen Euro auf -3,2 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind Einmaleffekte für den Aufbau der Geschäftseinheit weggefallen. Die Nettoinvestitionen der Geschäftseinheiten lagen mit 21 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2019 unter denen des Vorjahres (27 Millionen Euro). Der grösste Teil der Investitionen floss in den Netz- und Produktionsbereich, zum Beispiel in den Neubau der Wasserkraftwerke Maulburg und Gere. "Mit den im ersten Halbjahr erreichten Zielen sind wir in weiten Teilen zufrieden", sagt Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG. "Bei einigen Themen konnten wir operativ Fortschritte erzielen. Zum Beispiel zogen die Anfang des Jahres durchgeführten Preisanpassungen bei der Strom-Grundversorgung und bei Sonderprodukten nur wenige Kündigungen nach sich. Dies wird sich in künftigen Ergebnissen genauso widerspiegeln wie die weiter anziehenden Grosshandelspreise für Strom. Auch die Neuaufstellung der Geschäftseinheit "Neue Geschäftsfelder" läuft. Dabei setzen wir das Photovoltaik-Geschäft neu auf und haben die Restrukturierung der winsun AG eingeleitet. Darüber hinaus war die Unternehmensgruppe mit den Effizienzmassnahmen im Kraftwerksbereich erfolgreich. Im Halbjahresabschluss werden solche Erfolge aber überlagert, zum Beispiel durch die Effekte des Zinsniveaus." Ausblick Die Ergebnisentwicklung im zweiten Halbjahr 2019 ist massgeblich von der Entwicklung des Kapitalmarkts und der Wasserführung abhängig. Der Kapitalmarkt beeinflusst den EBIT sehr stark über die Bewertung der Personalvorsorge Deutschland. Die Wasserführung ist für die Produktion der Wasserkraftwerke der wichtigste Einfluss. Die Energiedienst-Gruppe rechnet bei durchschnittlicher Wasserführung und einer Stabilisierung des Kapitalmarkts mit einem EBIT von 35 bis 45 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2019. Energiedienst-Gruppe 30.06.19 30.06.18 Energieabsatz (Stromund Gasabsatz) Mio. 4.213,7 4.394,3 kWh Betriebsertrag Mio. 482,8 469,4 EUR Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Mio. 13,5 15,9 Steuern (EBIT) EUR Adjusted EBIT Mio. 16,0 20,2 EUR davon Geschäftseinheit Deutschland Mio. 18,4 24,2 EUR davon Geschäftseinheit Neue Geschäftsfelder Mio. -3,2 -4,7 EUR davon Geschäftseinheit Schweiz Mio. 2,3 0,5 EUR davon Übriges Mio. -1.4 0,1 EUR Periodengewinn Mio. 13,4 13,0 EUR Eigenkapital der Aktionäre der Mio. 700,3 709,7 Energiedienst Holding AG EUR Eigenkapitalanteil ohne Minderheitsanteile % 51,9 52,7 Nettoinvestitionen Mio. 21,4 26,5 EUR Free Cashflow Mio. -51,9 -42,3 EUR Vollzeitstellen (Durchschnitt) Pensen 893 897 Weitere Informationen im Internet: www.energiedienst.de/investor Unternehmensinformation Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Das Energieunternehmen erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die Kunden mit Strom. Neue Geschäftsfelder fördern die dezentrale, erneuerbare und digitale Energiewelt der Zukunft. Für die Energiewende ihrer Kunden bietet die Unternehmensgruppe intelligent vernetzte Produkte und Dienstleistungen, darunter Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Stromspeichersysteme und Elektromobilität nebst E-CarSharing. Die Energiedienst-Gruppe beliefert über 270.000 Kunden mit Strom. Sie beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeitende, davon etwa 50 Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die EnAlpin AG im Wallis sowie die Tritec AG und die winsun AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG in Karlsruhe. Mehr Infos unter: www.energiedienst.de/presse Folgen Sie uns auch auf Twitter www.twitter.com/energiedienst Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81, E-Mail: info@energiedienst.ch / www.energiedienst.ch / ISIN: CH 001 573 870 8 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=RTACMRAEME Dokumenttitel: ad hoc EDH Halbjahresergebnis 2019 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 844083 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 844083 19.07.2019 CET/CEST ISIN CH0039651184 AXC0236 2019-07-19/17:34