London (ots/PRNewswire) - DIE besten Unternehmen in Bezug auf Unternehmensexzellenz in 33 europäischen Ländern wurden in einer "Ones to Watch"-Liste von The European Business Awards gewürdigt, einer der weltgr?ßten und langjährigsten branchenübergreifenden Unternehmenswettbewerbe.



Die "Ones to Watch"-Liste für Unternehmensexzellenz für jedes Land ist unter www.businessawardseurope.com verfügbar.



Unternehmen, die es auf die "Ones to Watch"-Liste geschafft haben, haben außergewöhnlichen Erfolg in einer der Kategorien der 18 European Business Awards bewiesen und spiegeln die Kernwerte des Programms, Innovation, finanziellen Erfolg und Ethik wider.



Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, erklärte: "Unternehmen, die als die "Ones to Watch" ausgewählt werden, sind die inspirierendsten, erfolgreichsten und dynamischsten in Europa."



Er fuhr fort: "Das Talent und die Beharrlichkeit im Zentrum dieser Unternehmen schafft Arbeitsplätze und treibt Europas Wohlstand voran. Diese "Ones to Watch"-Liste der Exzellenz ist für den Rest der europäischen Unternehmensgemeinschaft ein Maßstab für Erfolg."



Unternehmen auf der "Ones to Watch"-Liste stammen aus allen Sektoren, von Produktion bis Einzelhandel, von Landwirtschaft bis Technologie, und aus allen Größen; von Start-ups bis hin zu Milliarden-Euro-Unternehmen.



Jedes Unternehmen auf der Liste hat die Möglichkeit, in einer der 18 Kategorien der diesjährigen European Business Awards teilzunehmen und der nationale Gewinner für sein Land zu werden. Wenn es erfolgreich ist, wird es anschließend am großen Gala Finale im Dezember 2019 teilnehmen, bei dem die endgültigen 18 europäischen Sieger bekanntgegeben werden.



Die Preiskategorien für 2019:



1. Der Inflexion-Preis für den europäischen Unternehmer des Jahres (Inflexion European Entrepreneur of the Year Award) 2. Der Preis für die Wachstumsstrategie des Jahres 3. Der Preis für das Neu-Unternehmen des Jahres 4. Der Germany Trade-and-Invest-Preis für internationale Expansion 5. Der Preis für unternehmerische Sozialverantwortung und Umweltbewusstsein 6. Der Preis für Arbeitsplatz- und Mitarbeiterentwicklung 7. Der Preis für Innovation von bis zu 25 Mio. Euro 8. Der Preis für Innovation von 26 bis 150 Mio. Euro 9. Der Preis für Innovation in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro 10. Der Preis für Kunden-und Marktengagement von bis zu 25 Mio. Euro 11. Der Preis für Kunden-und Marktengagement von 26 bis 150 Mio. Euro 12. Der Preis für Kunden-und Marktengagement in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro 13. Der Preis für digitale Technologie von bis zu 25 Mio. Euro 14. Der Preis für digitale Technologie von 26 bis 150 Mio. Euro 15. Der Preis für digitale Technologie in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro 16. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von bis zu 25 Mio. Euro 17. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von 26 bis 150 Mio. Euro 18. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro



Die European Business Awards werden mittlerweile bereits im zwölften Jahr vergeben. Letztes Jahr wurden mehr als 111.000 Unternehmen aus 34 Ländern bewertet. Zu den Sponsoren und Partnern gehören Inflexion, Germany Trade & Invest und PR Newswire.



Weitere Informationen über den Wettbewerb finden Sie unter www.businessawardseurope.com oder rufen Sie an unter (+44) (0) 207-234-3535.



Über die European Business Awards:



Die European Business Awards sind einer der weltweit größten und angesehensten grenzen- und sektorenübergreifenden Unternehmenswettbewerbe. Die primäre Aufgabe des Wettbewerbs ist die Unterstützung und Entwicklung einer stärkeren, erfolgreicheren und innovativen Unternehmensgemeinschaft mit ethischen Grundsätzen in Europa, denn er ist davon überzeugt, dass Unternehmen beim Umgang mit großen weltweiten Problemen eine Schlüsselrolle spielen.



Hierfür gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten:



UNTERSTÜTZUNG und FÖRDERUNG VON EUROPAS BESTEN UNTERNEHMEN, um ihnen dabei zu helfen, neue Kunden, Partner, Investoren und Talente zu gewinnen



TEILEN VON PROBLEMERKENNTNIS UND PROBLEMLÖSUNG , um Unternehmen dabei zu helfen, die Hürden, die zwischen ihnen und Wachstum zu überwinden



ANREGENDE DISKUSSIONEN , indem die großen Fragen in Bezug auf Probleme in Europa gestellt werden, und wie man diese angeht



Über Inflexion: Inflexion ist ein preisgekröntes Private-Equity-Mittelstandsunternehmen, das zwischen 10 Mio. bis zu 250 Mio. Euro für eine Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung über alle Sektoren hinweg investiert.



Als ein durch Geschäftsleuten vor 20 Jahren gegründetes Unternehmen unterstützt es wachstumsstarke Unternehmen mit ehrgeizigen Managementteams und arbeitet mit ihnen in Partnerschaft, um Wachstum zu beschleunigen. Er unterstützt Unternehmen, um die nächste Phase ihres Wachstums durch internationale Expansion, Fusionen und Übernahmen, digitale Kompetenz, operative Verbesserungen, Talentmanagement und Zugang zu Inflexions Netzwerk zu erzielen. Mit Experten in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Indien und den USA profitieren unsere Beteiligungsgesellschaften von privilegiertem Zugang zu diesen Wachstumsmärkten. www.inflexion.com



Über Germany Trade & Invest: Germany Trade & Invest ist die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft. Die Gesellschaft fördert die Schaffung und Sicherung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten und die Stärkung der Bundesrepublik Deutschland als Unternehmensstandort. Mit über 50 Standorten in Deutschland und weltweit und seinem Partnernetzwerk auf der ganzen Welt unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in ausländischen Märkten, fördert Deutschland als Technologie - und Wirtschaftsstandort und unterstützt ausländische Unternehmen bei der Aufnahme von Geschäftstätigkeiten in Deutschland.



Über PR Newswire: PR Newswire ist der führende globale Anbieter von PR- und Unternehmens-Kommunikations-Tools, mit denen Kunden neueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verbreiten die Inhalte unserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche, digitale und soziale Medienkanäle, und zwar mithilfe komplett umsetzbarer Berichterstattung und Beobachtung. Durch Kombination des weltweit größten Multi-Channel- und multi-kulturellen Content-Verbreitungs - und optimierungsnetzes mit umfassenden Arbeitsabläufen und Plattformen ermöglicht es PR Newswire Unternehmen weltweit, sich bietende Chancen zu nutzen und davon zu profitieren. PR Newswire betreut zehntausende von Kunden in Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum. Für ausführlichere Informationen über PR Newswire besuchen Sie bitte www.prnewswire.co.uk.



