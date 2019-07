Mainz (ots) - Montag, 22. Juli 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne -Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Parookaville 2019 - Bericht vom Mega-Musikfestival Hängematten im Check - Ist teuer auch gleich besser? Picknick bei Hitze - Welche Speisen sind geeignet?



Gast: Maria Bachmann, Schauspielerin und Autorin







Montag, 22. Juli 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Brennpunkt Straße - Die Lust am Gaffen Expedition Deutschland: Bremen - Eine Frau hört zu Mahlzeit! (1) - Fritten-Toni in Oberursel



Montag, 22. Juli 2019, 13.00 Ughr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis



Nach Ukraine-Parlamentswahl - Wohin steuert das Land? Wohnungsnot in deutschen Metropolen - Welchen Anteil haben Airbnb und Co.? Instagram-Frühling in China - Künstliche Welt für Selfies







Montag, 22. Juli 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Der Walkman feiert Geburtstag - 40 Jahre Musik mobil







Montag, 22. Juli 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Prinz George feiert Geburtstag - Williams Sohn wird sechs Jahre alt Heike Makatsch im Kino - Neuer Film "Benjamin Blümchen" Andrea Bergs "Heimspiel" - Großes Musik-Event in Aspach







