Die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel setzt den Fokus auf Krebs und andere globale Gesundheitsprobleme mit Schwerpunkt auf der Empfehlung wirksamer Lösungen, intelligenter Priorisierung und optimalem Zugang für Patienten1

Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson freuen sich über die jüngste Ankündigung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Abirateronacetat (ZYTIGA) zur Behandlung von metastasierendem, kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) in die aktualisierte Liste der unentbehrlichen Arzneimittel (Essential Medicines List) aufzunehmen, die am 9. Juli 2019 veröffentlicht wurde.1,2

Die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der WHO ist ein Dokument mit zentralen Leitlinien, das den Ländern bei der Priorisierung entscheidender Gesundheitsprodukte hilft, die der Empfehlung zufolge in allen Gesundheitssystemen allgemein verfügbar und erschwinglich sein sollten.1

"Die Aufnahme von Abirateronacetat in die Liste der unentbehrlichen Medikamente der WHO unterstreicht die herausragende Bedeutung, die diese Behandlung für die Verbesserung des Lebens von Patienten mit mCRPC und ihrer Familien spielen kann", so Dr. Joaquín Casariego, Janssen Therapeutic Area Lead Oncology für Europa, Nahost und Afrika, Janssen-Cilag S.A. "Ich bin stolz auf unsere intensive Arbeit zur Verbesserung von Überleben und Lebensqualität, indem wir innovative Medikamente entwickeln und bereitstellen, die sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse höchster Qualität stützen."

Janssen bezieht das wissenschaftliche Verständnis von Prostatakrebs aus den Erkenntnissen, die durch die Entwicklung innovativer Behandlungsmöglichkeiten für mCRPC gewonnen wurden. Abirateronacetat ist ein oraler Androgen-Biosynthese-Inhibitor, der sowohl für die Behandlung von mCRPC als auch von metastasierendem, hormonempfindlichem Prostatakrebs in Europa zugelassen ist.3,4

"Die Aufnahme von Abirateronacetat in die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel ist ein wichtiger Meilenstein für Janssen Oncology und spiegelt den unermüdlichen Einsatz der letzten Jahre wider, Patienten mit mCRPC optimale Behandlungsmöglichkeiten zu bieten", so Biljana Naumovic, Vice President Commercial Strategy Lead Oncology for Europe, Middle East Africa, Cilag GmbH International. "Diese Leitvorgabe der WHO unterstreicht mit Nachdruck, dass unsere Arbeit noch nicht beendet ist. Es ist wichtig, dass Patienten mit Prostatakrebs Zugang zu Behandlungen haben, von denen sie nach Meinung der behandelnden Ärzte profitieren können, und dass wir Menschen mit Prostatakrebs weiterhin unterstützen, um unser gemeinsames Ziel zu verfolgen, dass Krebs eine behandelbare, und eines Tages möglicherweise auch heilbare, Erkrankung wird."

# ENDE

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson

Bei Janssen streben wir eine Welt ohne Krankheit an. Wir bei den Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson arbeiten unermüdlich daran, diese Vision für Patienten weltweit zu verwirklichen durch die Bekämpfung von Erkrankungen mithilfe der Wissenschaft, Verbesserung der Verfügbarkeit durch Einfallsreichtum und Überwindung der Hoffnungslosigkeit durch Anteilnahme. Wir konzentrieren uns auf die Medizinbereiche, in denen wir am meisten bewirken können: Erkrankungen des Herz-Kreislauf- und Stoffwechselsystems, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurobiologie, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea. Unsere neuesten Nachrichten finden Sie unter www.twitter.com/janssenEMEA. Janssen-Cilag S.A. und Cilag GmbH International gehören zu den Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson.

Über Abirateronacetat (ZYTIGA)

Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon ist eine zugelassene Therapie für mCRPC, die die Produktion von Androgenen (die das Wachstum von Prostatakarzinomen fördern) an allen drei Stellen hemmt, die bei einem Prostatakarzinom von Bedeutung sind: in den Hoden, Nebennieren und dem Tumor selbst.4,5,6

Abirateronacetat ist ein orales Arzneimittel, eingenommen in Kombination mit Prednison/Prednisolon zur Behandlung von:4

erwachsenen Männern mit neu diagnostiziertem metastasierendem, hormonempfindlichem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHSPC) in Kombination mit der Androgenentzugstherapie (ADT)

mCRPC bei erwachsenen Männern, die nach Versagen der Androgenentzugstherapie entweder keine oder nur geringe Symptome aufweisen und bei denen eine Chemotherapie noch nicht klinisch indiziert ist.

mCRPC bei erwachsenen Männern, deren Erkrankung unter oder nach einer auf Docetaxel basierenden Chemotherapie eine Progression erfahren hatte.

Quellen

1Weltgesundheitsorganisation. Die WHO aktualisiert die globalen Leitlinien zu Arzneimitteln und Diagnosetests, um gesundheitlichen Herausforderungen zu begegnen, hochwirksame Therapeutika zu priorisieren und den erschwinglichen Zugang zu verbessern. Verfügbar unter: https://www.who.int/news-room/detail/09-07-2019-who-updates-global-guidance-on-medicines-and-diagnostic-tests-to-address-health-challenges-prioritize-highly-effective-therapeutics-and-improve-affordable-access. Letzter Zugriff: Juli 2019.

2World Health Organisation. World Health Organization Model List of Essential Medicines. Verfügbar unter: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-IAU-2019.06-eng.pdf'sequence=1&isAllowed=y. Letzter Zugriff: Juli 2019.

3 Bedoya DJ and Mitsiades N (2012). Abiraterone acetate, a first-in-class CYP17 inhibitor, establishes a new treatment paradigm in castration-resistant prostate cancer. Expert Rev. Anticancer Ther. 12(1), 1-3. 4 Europäische Arzneimittelagentur. Zusammenfassung der Merkmale von Zytiga. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zytiga-epar-product-information_en.pdf. Letzter Zugriff: Juli 2019.

5 Hoy, SM. et al. Abiraterone Acetate: A review of its use in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer drugs. Drugs 2013; 73:2077-2091.

6 Ritch, CR. Cookson, MS. Advances in the management of castration resistant prostate cancer. BMJ. 2016 Oct 17;355:i4405. Doi: 10.1136/bmj.i4405.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190719005389/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Laura Coughlan

Telefon: +353 87 147 9356

Investor Relations:

Christopher DelOrefice

Telefon: +1 732 524 2955

Lesley Fishman

Telefon: +1 732 524 3922