Amazon (WKN:906866) hat den Prime Day mitten im Sommer in einen digitalen Black Friday verwandelt. Andere Einzelhändler mit bedeutenden E-Commerce-Geschäften wie Wal Mart (WKN:860853) und Target (WKN:856243) haben von den Nachrichten um den Prime Day profitiert, indem sie ihre eigenen Verkaufstage ankündigten. Das hat jedoch die Verkaufszahlen in den Geschäften dieser Ketten nicht erhöht. Laut einer Analyse des Einkaufsverhaltens im Jahr 2018 durch Placer.ai hat der Prime Day Whole Foods, ein Tochterunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...