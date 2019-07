Im 1. Quartal zeichnete sich ein altbekanntes Bild ab: Während der Umsatz um 7,5% auf 1,4 Mrd $ zulegte, stiegen die Umsatz- und Absatzkosten noch stärker an. Die Margen sind damit weiterhin rückläufig. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) trat mit einem Plus von 1,4% auf 197,9 Mio $ mehr oder weniger auf der Stelle. Die EBITMarge verschlechterte sich damit erneut um 0,9 Prozentpunkte auf 14,2%. Das operative Geschäft spülte mit einem Cashflow von 317,3 Mio $ rund 22% weniger Geld in die Kassen. ... (Volker Gelfarth)

