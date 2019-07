Starbucks hat nach einem gelungenen Jahresauftakt seine Geschäftsziele angehoben. Im 2. Quartal kletterte der Umsatz - insbesondere dank starken Kundenandrangs im Heimatmarkt um knapp 5% auf 6,3 Mrd $. Der Gewinn legte leicht auf 663 Mio $ zu. Starbucks profitierte von höheren Preisen, neuen Getränke- und Speiseangeboten sowie seinem US-Lieferservice. Einen Lieferservice wie in den USA oder Großbritannien bietet Starbucks in Deutschland bisher nicht an. Der Konzernchef zeigte sich zufrieden und ... (Volker Gelfarth)

