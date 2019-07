Dank Sonderangeboten wie dem Bacon-Event hat MCD zu Jahresbeginn überraschend viele neue Kunden in seine Restaurants gelockt. Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, stieg im 1. Quartal um 5,4%. Damit verbuchte die Fast-Food-Kette bereits das 15. Quartal mit einem Anstieg in Folge. Im besonders umkämpften Heimatmarkt, wo MCD zuletzt mit extra viel Bacon und Donut-Sticks punktete, wurde ein überraschend starkes Verkaufsplus von 4,5% erzielt. Insgesamt übertrafen die ... (Volker Gelfarth)

