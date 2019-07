Disney knackt derzeit mit seinem Marvel-Epos Avengers sämtliche Kinorekorde, und zu Jahresbeginn liefen die Geschäfte auch schon rund. In den drei Monaten bis Ende März stieg der Umsatz um knapp 3% auf 14,9 Mrd $. Dabei profitierte der Umsatz bereits von der Übernahme großer Teile des Rivalen 21st Century Fox, die sich zum Quartalsende erstmals in der Bilanz bemerkbar machte. Für die 11 Tage des 2. Quartals, an denen Fox im Besitz von Disney war, trug es einen Umsatz von 373 Mio $ und ein EBIT von ... (Volker Gelfarth)

