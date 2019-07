Amazon.com (WKN:906866) und Alphabets (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F) Google haben sich endlich entschlossen, einen Waffenstillstand zu schließen. Google kündigte am Mittwoch in einem Unternehmensblogpost an, dass die Zuschauer ab sofort Amazon Prime Video sowohl auf Chromecast als auch auf ausgewählten Android-TV-Geräten sehen könnten, was seit fast anderthalb Jahren unmöglich ist. Die Unternehmen hatten Anfang dieses Jahres eine Einstellung der Feindseligkeiten signalisiert. Im April veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...