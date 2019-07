Das Chartbild von Osram weist in der zurückliegenden Börsenwoche eine kleine Besonderheit aus: Mittendrin steht, nun ja, eine Kerze. Im späten Handel am Montag schnellte der Kurs binnen Minuten von rund 33 Euro hinauf auf gut 35 Euro. Dort verharrte die Osram-Aktie einige Stunden - nur um am Dienstagmorgen genauso schlagartig auf das Ausgangsniveau zurückzufallen. Wenngleich eine Kerze bei einem kriselnden Lichtspezialisten passend erscheinen mag, hat der außergewöhnliche Kursverlauf durchaus Folgen: ... (Achim Graf)

