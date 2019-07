Die Bundesregierung will die Bürger zum umweltfreundlicheren Leben erziehen. Sie selbst tut allerdings so, als gehe sie der Klimaschutz nur wenig an - mit einer Ausnahme.

Es gehört zum Schicksal eines Entwicklungsministers, dass seine Kollegen ihn oft belächeln: Sie finden es zwar wichtig, dass sich jemand für das Gute in der Welt einsetzt. Aber noch viel wichtiger ist es für sie, in Berlin ein wirklich relevantes Ressort zu verantworten. Das Finanz- oder Innenministerium etwa.

Dabei könnten die meisten Kabinettsmitglieder von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) lernen. Zum Beispiel, dass Politiker überzeugender sind, wenn sie den Bürgern nicht nur Klimaschutz predigen, sondern auch selbst so handeln, wie sie reden. Müller hat seinem Ressort das Ziel verordnet, bereits im nächsten Jahr klimaneutral zu arbeiten. Die meisten Kollegen scheinen die Meinung zu vertreten, es reiche, im Kabinett Gesetze zum Klimaschutz durchzuwinken: Sollen sich doch die anderen verändern.

Zumindest fallen die meisten Antworten auf eine umfassende Anfrage der WirtschaftsWoche zum Thema Klimaschutz in den Ministerien ausweichend aus. Konkrete Zahlen sind angeblich nicht vorhanden. Vermeintlich konkrete Maßnahmen entpuppen sich als Fassadenprojekte.

Dabei ist die Regierung durchaus ein großer Verursacher von Treibhausgasen. Die Mitarbeiter der sogenannten unmittelbaren Bundesverwaltung - also der 14 Ministerien und des Kanzleramts inklusive Institutionen wie der Bundesbank - lösten 2018 immerhin 229 116 innerdeutsche Flugtickets. Das entspricht mehr als 900 Flügen pro Arbeitstag.

Weil deutsche Beamte offenbar sehr reisefreudig sind, liegt der größte Hebel für den Klimaschutz bei den Dienstreisen. Eine klimaneutrale Behördenexistenz, wie sie vom Entwicklungsministerium angestrebt wird, bedeutet nicht, dass die Mitarbeiter keine Treibhausgase mehr verursachen; sie werden auch in Zukunft nach Afrika oder Asien fliegen. Aber Müller will als erstes Kabinettsmitglied den klimaschädlichen Ausstoß so stark verringern und kompensieren, dass es keinen CO2-Fußabdruck mehr hinterlässt, also unterm Strich dem Klima nicht weiter zusetzt.

Bezeichnend ist, dass sich Müller damit ambitionierter zeigt als Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Noch bezeichnender ist, dass viele andere Ressorts so tun, als gehe sie das Thema nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...