Regensdorf/Bern (awp/sda) - Ruedi Baer, Mitbegründer des Elektronikhändlers Interdiscount und der Handykette Mobilezone, ist am Samstag an den Folgen einer Hirnblutung überraschend verstorben. Der 77-Jährige war 13 Jahre lang Präsident des BSC Young Boys. Baer wurde 1942 in Zürich geboren und lebte in den letzten Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...