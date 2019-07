Johnson ringt mit Außenminister Jeremy Hunt um die Nachfolge von Premierministerin May. Der Brexit-Hardliner hat versprochen, Großbritannien bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen.

Der Favorit für den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson, strebt ein Freihandelsabkommen mit der EU an. "Es gibt viel Spielraum, um die notwendigen Lösungen zu finden", schrieb der Konservative in seiner am Sonntagabend veröffentlichten wöchentlichen Kolumne für die Zeitung "The Telegraph" angesichts der festgefahrenen Brexit-Gespräche. ...

