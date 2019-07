Nach dem Erfolg in den USA kommt der Cosmic-Crisp®-Apfel in Australien dank eines exklusiven Vertrages zwischen dem in dem Yarra Valley sitzenden Obsterzeuger, -verpacker und -vermarkter Red Rich Fruits und Sortenmanagern Proprietary Variety Management (PVM) auf den Markt, so ein Bericht von Apple & Pear Australia Limited (APAL). Cosmic Crisp® Apfel. Foto © Red Rich Fruits Als...

Den vollständigen Artikel lesen ...