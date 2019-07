"Allgemeine Zeitung" zu EU/Kunstrasenplätze:

"Ein wunderbares Aufregerthema: Jetzt will die EU im Zuge der neuen Klima- und Umwelthysterie Kunstrasenplätze stilllegen. Ist der Jugend- und Amateursport in Gefahr? Nein. Die EU-Initiative wird am Ende dazu führen, dass auf den Rasenplätzen der Nation der Fortschritt seinen Lauf nimmt. Es gibt plausible Annahmen, dass das Granulat von Kunstrasenplätzen die Umwelt stärker belastet als Mikroplastik aus Kosmetika. Zugleich gibt es Alternativen: Kunstrasenplätze, die mit Sand gefüllt werden oder welche, die bei kontrollierter Wässerung ohne Auffüllen der "Grasnarbe" auskommen."/ra/DP/he

AXC0009 2019-07-22/05:35