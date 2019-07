Martin Rhonheimer ist Priester und Professor an der Päpstlichen Universität Santa Croce in Rom und Gründungspräsident des Austrian Institute of Economics and Social Philosophy in Wien.

WirtschaftsWoche: Professor Rhonheimer, der Kapitalismus ist seit der Finanzkrise massiv unter Beschuss. Manchen gilt er als Wurzel allen Übels auf der Welt. Wie berechtigt ist die Kapitalismus-Kritik?Martin Rhonheimer: Um Ihre Frage zu beantworten, muss man die Ursachen der Kapitalismus-Kritik ins Visier nehmen. Die antikapitalistische Mentalität in den westlichen Gesellschaften ist das Produkt unseres Wohlstands. Das mag sich kurios anhören. Aber viele Menschen verstehen die ökonomischen Mechanismen der Wertschöpfung nicht, obwohl sie persönlich davon profitieren. Sie erkennen nicht, dass die Stützpfeiler des Kapitalismus, das Privateigentum an den Produktionsmitteln und das freie Unternehmertum, die Grundlagen unseres Wohlstands sind. Stattdessen betrachten sie den Sozialstaat und die Gewerkschaften als Quelle und Garanten unseres Wohlergehens. Das Problem fängt schon in der Schule an. Dort wird die Jugend mit antikapitalistischen Ideologien indoktriniert. Das ist fatal. Wer die grundlegenden ökonomischen Zusammenhänge nicht versteht, erkennt auch die Kausalitäten nicht, die vielen unserer aktuellen Probleme zugrunde liegen.

Der Kapitalismus hat auch in den Kirchen nur wenige Fürsprecher… Rhonheimer: …weil viele Kirchenvertreter ebenfalls die Grundlagen der ökonomischen Wertschöpfung verkennen. Wenn man über Geld oder das Gewinnstreben von Unternehmern spricht, gehen bei manchen Kirchenvertretern sofort die Warnlampen an. Papst Johannes Paul II hatte in seiner dritten Sozialenzyklika Centesimus annus 1991 das Gewinnstreben der Unternehmer zwar in einen positiven Zusammenhang gestellt. Er erkannte, dass der Gewinn notwendig ist für die Existenz des Unternehmens. Aber den ökonomischen Kern des Gewinns hatte er damit nicht erfasst.

Wie sieht dieser Kern aus?Gewinn bedeutet, dass der Ertrag des Unternehmers größer ist als seine Kosten. Wer Gewinn erzielt, schafft also Werte und dient damit dem Gemeinwohl. Gewinn machen heißt, Güter und Dienstleistungen herzustellen, die anderen Menschen nützen und für die sie zu zahlen bereit sind. Je mehr Gewinn ein Unternehmer macht, desto größer sind die Werte, die er schafft. Macht er hingegen Verluste, signalisiert ihm der Markt damit, dass er an den Bedürfnissen der Menschen vorbei produziert und Werte vernichtet. ...

