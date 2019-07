Der langjährige IG-Metall-Justiziar Thomas Klebe fordert eine Offenlegung der Vergütungsstruktur von Betriebsräten - und hält viele Arbeitnehmervertreter für unterzahlt.

Thomas Klebe war lange Jahre Justiziar der IG Metall und Aufsichtsrat bei Daimler. Von 2010 bis Juli 2019 leitete der promovierte Jurist das Hugo-Sinsheimer-Instituts für Arbeitsrecht in Frankfurt.

WirtschaftsWoche: Herr Klebe, vor wenigen Wochen gab es eine Razzia bei Porsche, bei der es auch um womöglich überhöhte Zahlungen an Ex-Betriebsratschef Uwe Hück ging. Darf ein Betriebsratsvorsitzender hohe sechsstellige Summen verdienen - und wie passt das zur gesetzlichen Vorgabe, dass Arbeitnehmervertreter keine Vorzugsbehandlung genießen dürfen?Thomas Klebe: Ich sehe keine Bevorzugung von Betriebsräten. Nur knapp sieben Prozent der Betriebsräte sind im Bereich der IG Metall teilweise oder ganz von ihrer ursprünglichen Arbeit freigestellt. Die anderen 93 Prozent arbeiten in ihrem normalen Job und haben häufig das Problem, vom Arbeitgeber für ihre Betriebsratstätigkeit freigestellt zu werden. Der angesprochene Vorgang macht aber deutlich, wie unzumutbar die aktuelle Rechtslage für Unternehmen und Betriebsräte ist. Bei der Betriebsratsvergütung bewegen sich Arbeitgeber und Betriebsratsmitglieder derzeit in einer gesetzlichen Grauzone - an der Grenze zur Strafbarkeit.

Inwiefern?Nach geltender Rechtsprechung soll sich der Lohn freigestellter Betriebsräte an der beruflichen Entwicklung vergleichbarer Arbeitnehmer orientieren. Diese schwammige Regel stammt aus dem Jahr 1972. Sie ist in der betrieblichen Praxis und in Zeiten des technologischen Wandels immer weniger zu handhaben und auch nicht angemessen im Hinblick auf die geleistete Arbeit.

Aber was ist daran strafbar?Wenn der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats in einem Automobilunternehmen 140.000 Euro verdient und seine "Vergleichsgruppe" nur 70.000 Euro, zahlt ihm der Vorstand eigentlich 70.000 Euro zu viel. Das erfüllt unter Umständen den Tatbestand der Untreue gegenüber dem Unternehmen. Wenn der Betriebsratschef an seiner Eingruppierung mitgewirkt hat oder sie aktiv betrieben hat, macht er sich womöglich der Beihilfe zur Untreue schuldig.

Plädieren Sie ...

