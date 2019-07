The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A28HX3 OBERBANK 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0467182439 IND.BK KOREA 19/25 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AK79 DZ BANK CLN E.9734 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0S36 DZ BANK IS.A1155 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZ14 DEKA IHS MTN S.7657 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2674 NORDLB GELDM.FRN 07/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US4581X0DH83 I.A.D.B 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA US4581X0DJ40 I.A.D. 19/26 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US55342UAJ34 MPT OPER.PARTN. 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1967590180 LLOYDS BANK 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2031870921 LOXAM 19/25 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2031871069 LOXAM 19/26 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2031871143 LOXAM 19/27 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2031976082 LLOYDS BANK 19/22 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS2033262622 JPMORG.CHASE 19/31 FLR BD00 BON EUR N

CA F1S XFRA AU000000OAR8 OAKDALE RES EQ00 EQU EUR N

CA M3N XFRA JE00BJ1DLW90 MAN GRP LTD.DL-0342857142 EQ00 EQU EUR N

CA 4BD XFRA NO0010283211 HUNTER GROUP ASA NK 1,25 EQ00 EQU EUR N

CA 2B9 XFRA US10948W1036 BRIGHTSPH. INV.GRP. -,001 EQ00 EQU EUR N

CA 19P XFRA US71944F1066 PHREESIA INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 9UB XFRA US9103041045 UNITED FIN.BANC. DL 1 EQ01 EQU EUR N