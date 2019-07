The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0222826 A.N.Z. BKG GRP 2019 TCD BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0024121 A.N.Z. BKG GRP 2019 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0188726811 COOP-GRUPPE GENOSS. 12-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1HNW52 VONOVIA FINANCE 13/19 BD00 BON EUR N

CA TKAE XFRA DE000A1R0410 THYSSENKRUPP MTN 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0VPQ0 ERSTE GP BNK AG 12-19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBD0 DZ BANK IS.A779 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0995130712 EIB EUR.INV.BK 13/19 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA CA94975ZBM73 WELLS FARGO F.CDA 2019MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA XS0953725115 CIBC 13/19 MTN BD02 BON AUD N

CA 0SE1 XFRA XS1650589259 SWEDEN,KINGDOM 17/19 REGS BD02 BON USD N

CA 5RFP XFRA FR0010850032 REP. FSE 10-19 O.A.T. BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1650842336 LAND NRW MTN.LSA DL BD03 BON USD N