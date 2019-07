FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 22.07.2019 EX ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE EX-INTEREST DAY OF THE FOLLOWING BOND WILL BE 22.07.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000DXA0PY4 1,172 KOFIBA OP.E.1422VAR,21.07.G 1,172 EUR