Nach der Festsetzung eines britischen Tankers in der Straße von Hormus haben die gestiegenen geopolitischen Spannungen in der Region dem Goldpreis zu einem leicht positiven Wochenauftakt verholfen.Weil sich der Dollar aber weiterhin relativ robust entwickelt, hielten sich die Kursgewinne beim Krisenschutz in Grenzen. Grundsätzlich kann man dem gelben Edelmetall angesichts der Aussicht auf sinkende US-Leitzinsen aber ein positives Marktsentiment attestieren. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers ...

