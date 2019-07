Allein der Blick auf den Kursverlaufs der Aktie des Online-Bezahldienstes Paypal seit dem Jahr 2017, lässt die Herzen der Bullen höherschlagen. Das Wertpapier konnte sich in diesem Zeitraum verdreifachen und ein Ende der Rallye scheint nicht in Sicht zu sein. Von Woche zu Woche jagt der Kurs der Aktie auf neue Rekordhochs und befindet sich weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend.

