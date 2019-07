Die Primärmarkttätigkeit kühlte sich letzte Woche spürbar ab. So wurden rund EUR 20 Mrd. an Anleihevolumina platziert, wobei das Gros aus dem Financials-Segment (47 % vs. 19 % Corporates) stammte. Die Risikoprämien am Anleihesekundärmarkt der von uns verfolgten EUR Benchmarkindizes zeigten sich im Wochenverlauf stabil (Non-Financials IG, Senior Financials) sowie etwas weiter (High-Yield, Subordinated Financials). Am Freitag emittierten am EUR Primärmarkt weitestgehend High-Yield Unternehmen. Unter diesen Victoria Plc mit einer EUR 330 Mio. Anleihe (B1/BB-/BB), die mit einer Rendite von 5,25 % (5NC2) begeben wurde. Trivium Packaging, ein Spin-Off Unternehmen aus dem Ardagh Group Metal Food Geschäft sowie Exal, begab eine mehrere Tranchen ...

