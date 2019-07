Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SAP mit "Buy" und einem Kursziel von 138 Euro aufgenommen. Die Walldorfer lägen mit ihrer Softwaresuite S/4HANA im Trend und hätten Umsatzchancen in Milliardenhöhe, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie. Die bis 2023 angepeilte Margenverbesserung hält er für problemlose erreichbar. Auch die Qualtrics-Übernahme hält Serafini für sehr chancenreich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2019 / 01:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2019 / 01:22 / ET

ISIN DE0007164600

AXC0062 2019-07-22/09:02