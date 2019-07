Neom, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - NEOMs Ehrgeiz, das Gigaprojekt in eine Weltsportzentrale zu verwandeln, machte diese Woche einen Sprung nach vorn mit der Ausrichtung seiner ersten offiziell unterstützten internationalen Veranstaltungen - den ersten ihrer Art, die an dem neuen Urlaubsziel stattfinden, das gerade in der nordwestlichen Ecke Saudi-Arabiens entlang der Grenzen von Ägypten und Jordanien errichtet wird.



VNR- https://vimeo.com/349287792



Highlights- https://www.youtube.com/watch?v=Lw9wEP8qVHw



Sportler aus 16 Nationen machten sich zum kristallklaren Wasser der unberührten Strände von Gayal in NEOM auf, um am IWWF NEOM Wakeboard Cup teilzunehmen.



Die Off-Shore-Aktivitäten waren jedoch nur ein Teil des sportlichen Spektakels, das auch ein von der FIFA unterstütztes Meisterschaftsturnier im Strandfußball beinhaltete. An der viertägigen Veranstaltung nahmen Teams aus Saudi-Arabien, China, Ägypten, England, dem Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten teil. Oman gewann stilvoll in einem spannenden Finale, indem es Ägypten nach einer Spielverlängerung 5 zu 4 schlug.



Weitere Veranstaltungen waren eine Beach-Rugby-Vorstellung mit Spielern aus Saudi-Arabien und einer rein weiblichen Gruppe von Match-Amtsträgerinnen sowie Strandtennis mit Spielern aus der Region.



NEOM wird gern als "das ehrgeizigste Projekt der Welt" bezeichnet - ein Land der Zukunft, das geschaffen wurde, um globale Talente zu stärken und die menschliche Gesundheit und ihr Potenzial zu maximieren. Sport ist ein integraler Teil der NEOM-Philosophie, sowohl auf Elite-Ebene als auch an der Basis.



Nadhmi Al-Nasr, CEO von NEOM, sagte: "Während wir das Land der Zukunft aufbauen, sehen wir den Sport als integralen Bestandteil des NEOM-Angebots und nutzen unser einzigartiges unberührtes Land, um internationale Sportveranstaltungen sowohl für Profi- als auch für Hobbysportler zu organisieren, sowie für diejenigen, die sich dafür entscheiden, NEOM zu besuchen und hier ihren Wohnsitz aufzuschlagen. Sport spielt eine führende Rolle bei der Verwirklichung unseres Traumes, alle Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren."



"Es ist ein großartiges Zeugnis für den Geist von NEOM, dass wir bereits in einem so frühen Stadium unserer Bauarbeiten eine Weltmeisterschaft und ein internationales Strandfußballturnier ausrichten", sagte Jason Harborow, Leiter des NEOM-Sektors Future of Sport. "Im Zuge unserer Weiterentwicklung wird Strandsport ein wichtiger Teil unseres Angebots sein und Großveranstaltungen werden ganz oben auf der Tagesordnung stehen."



Die Strandsportveranstaltungen von NEOM folgen der erfolgreichen Wing Suit & Climbing Challenge (Herausforderung im Wingsuitfliegen und Klettern) im April, die über 300 Millionen Menschen in 105 Ländern die unglaublichen Berge von NEOM präsentierte.



Inzwischen werden weitere Veranstaltungen der Spitzenklasse geplant, um den Ruf von NEOM als aufregendstes und visuell spektakulärstes Sportziel der Welt zu stärken.



OTS: NEOM newsroom: http://www.presseportal.de/nr/135378 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_135378.rss2



Pressekontakt: Jack Terry jack@prmediaco.com



neom@prmediaco.com



+44-(0)7507375292