London (www.anleihencheck.de) - Anleger sehen sich aktuell mit etwas mehr als 12,9 Billionen US-Dollar negativ verzinsten Anleihetiteln konfrontiert, was die Höchststände vom 30. Juni 2016 übersteigt, so Lidia Treiber, Director Research bei WisdomTree.Dies entspreche einem Anstieg von fast 68 Prozent seit Juli 2018 und werde in erster Linie von negativ verzinslichen Staatsanleihen getragen. Der Grund hierfür sei die Marktunsicherheit im Zusammenhang mit der Verlangsamung des globalen Wachstums, den Handelskriegen und dem Brexit, was Anleger in historisch sichere Anlagen treibe. Der Markt gehe davon aus, dass die Europäische Zentralbank eine lockere Geldpolitik fortführe und die Zinsen weiter senke. Demzufolge würden die Experten eine globale Erholung der Anleihemärkte über das gesamte Ratingspektrum hinweg beobachten. Anleger würden sich sowohl in Safe-Haven-Anlagen als auch in höher verzinsliche Anleihen stürzen. Das drücke die Renditen anschließend nach unten. ...

