Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die die CMZB 0,5% 2023 (SNP) (ISIN DE000CZ40LR5/ WKN CZ40LR) der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu verkaufen.Die Umsetzung der "Commerzbank 4.0" Strategie schreite weiter voran und erste kleinere Erfolge würden sichtbar. Trotzdem habe sich das Management dazu veranlasst gesehen, das Renditeziel für 2020 zurückzunehmen. Dies sei unter anderem dem weiterhin fordernden Wettbewerbsumfeld sowie der anhaltenden Niedrigzinspolitik zuzuschreiben. Der Staat sei weiterhin mit rund 15% an der Bank beteiligt. Nach der abgesagten Fusion mit der Deutsche Bank bleibe die Commerzbank (CBK) ein potenzieller Übernahmekandidat. Die gesetzliche Nachrangregelung in Deutschland für ausgewählte Senior Unsecured Verbindlichkeiten habe einiges an Fundingerleichterungen auch für die CBK gebracht. Dennoch sei die Bank auf die Nutzung von Senior Preferred bzw. Großkundeneinlagen bei der Erfüllung der MREL-Quote angewiesen, plane aber laut Unternehmenspräsentation das Senior non-preferred Volumen nicht auszubauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...