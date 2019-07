In der vergangenen Woche gab es einen neuen Hype in den Sozialen Medien: Prominente und normale Bürger benutzten das Bildbearbeitungsprogramm FaceApp, um ihr Gesicht zu altern und über Instagram zu teilen. Nun gibt es laute Warnung vor der von Russland aus betriebenen App. Experten sagen, dass der kostenlose "Alterungsfilter", der bereits 2017 von den Entwicklern des Wireless Lab in St. Petersburg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...