Der Philadelphia Gold/Silver kreierte in den letzten Handelstagen und -wochen eine starke Aufwärtsbewegung. Die in unserer letzten Kommentierung abgeleiteten Bewegungsziele wurden abgearbeitet. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 07.06. hieß es u.a. "[ ...] Um es einmal plakativ zu formulieren: Der Philadelphia Gold/Silver Index ist wieder zurück im Spiel. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...