Auch interessant: Anpassung an Kundennachfrage Ford reduziert Volumen seines 5,0-Liter-V8-Motors Ford baut in seinem Motorenwerk in Windsor/Kanada eine von drei Schichten ab und reduziert damit das Volumen seines 5,0-Liter-V8-Motors. mehr... Die Entscheidung sei ?das Ergebnis des vorzeitigen Auslauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...